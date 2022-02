Schüsse auf Tramzüge und zwei Busse in Straßburg

Fünf Tramzüge und zwei Busse der Straßburger Verkehrsbetriebe CTS sowie weitere Fahrzeuge sind in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in Straßburg durch Schüsse beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei konnte den Schützen am frühen Vormittag festnehmen. Der Tramverkehr nach Kehl war in beiden Richtungen knapp drei Stunden lang unterbrochen, teilt die Kehler Stadtverwaltung mit.

Sowohl bei Betriebsende in der Nacht zum Mittwoch als auch bei Betriebsaufnahme in den frühen Morgenstunden sind Tramzüge und Busse zwischen den Haltestellen Jean Jaurès und Aristide Briand beschossen worden. An fünf Tramzügen und zwei Bussen sind nach Angaben der CTS Scheiben zu Bruch gegangen. Auch weitere, private Fahrzeuge wurden offenbar beschädigt.

Der Tramverkehr auf der rheinüberschreitenden Linie D wurde von 5.02 Uhr an eingestellt; die CTS setzte Ersatzbusse ein, um Fahrgäste aus Kehl nach Straßburg zu bringen. Um 8.11 Uhr konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Die Polizei konnte, wie die CTS berichtet, den Schützen am frühen Morgen festnehmen. Die Verkehrsbetriebe erstatten Anzeige.