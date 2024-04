Ein Gebäudebrand hat am Montagmittag 60 bis 70 Feuerwehrleute zum Einsatz gebracht. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brandursache.

Die Polizei wurde am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr über einen Gebäudebrand in der Dorfstraße in Kehl-Kittersburg informiert. Eine dichte Rauchwolke war weithin sichtbar, teilte die Polizei mit.

Personen, die an diesem Haus gemeldet sind, konnten ihre Wohnungen unversehrt verlassen. Eine Person wurde wegen des Verdachtes der Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Dorfstraße wurde wegen der Löscharbeiten gesperrt. Laut der Polizei dauert die Brandbekämpfung an.

Feuer brach in der Scheune aus

Nach momentanen Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer in einer Scheune neben dem Wohnhaus aus. Ein Familienangehöriger versuchte noch, das Feuer zu löschen, wurde dabei aber leicht verletzt. Das Feuer griff dann auf das angebaute Wohnhaus über.

Die 60 bis 70 eingesetzten Feuerwehrleute mussten das Dach des Haupthauses abdecken, da sich immer noch Glutnester unter dem Dach befinden. Die Scheune ist vollständig abgebrannt. Das Haupthaus hat einen Brandschaden erlitten, der bislang nicht genau beziffert werden kann. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brandursache.