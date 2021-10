Spaziergänger findet tote Jungschwäne in Kehl-Auenheim

Eine traurige Entdeckung hat am Wochenende ein aufmerksamer Spaziergänger in Kehl-Auenheim gemacht. Wie die Polizei bekannt gibt, stieß er sowohl am Samstag, als auch am Sonntag im Bereich des „Fort Blumenthal“ auf zwei tote Jungschwäne.

Nach einer ersten Einschätzung der Beamten vom Fachbereich „Gewerbe/Umwelt“ könnten die beiden Vögel von einem anderen Tier gerissen worden sein. Vermutet werden unter anderem streunende oder freilaufende Hunde. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.