Ein Mann verschanzt sich in seiner Wohnung. Er hat ein Messer, befindet sich in psychologischer Behandlung. Beim Eingreifen des SEK wird der 53-Jährige erschossen. Monatelang ermittelte nun die Staatsanwaltschaft Offenburg.

Es war eine der dramatischen Geschichten im vergangenen Spätjahr: Ein Mann verschanzt sich in seiner Wohnung in Kehl, er hat ein Messer. Ein Richter ordnet wegen des Gefährdungspotenzials eine Durchsuchung an. Ein Spezialeinsatzkommandao (SEK) rückt an, der 53-Jährige stirbt durch die Kugeln aus zwei Dienstwaffen.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat nun das danach in Gang gesetzte, umfangreiche Ermittlungsverfahren gegen die Beamten eingestellt, der Anfangsverdacht des Totschlags gemäß Paragraf 212 des Strafgesetzbuchs, so Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung, habe sich nicht bestätigt. Für die Ermittlungen wurde auch auf ein Einsatz-Video des SEK zurück gegriffen, das die Beamten gemacht hatten.

Der Mann war vor dem Einsatz des SEK am 25. Oktober beim Arzt, er befand sich in psychiatrischer Behandlung. Als die Polizei an besagtem Tag eintraf, hatte er sich in seiner Wohnung verschanzt.

Zuvor hatten ihn verschiedenen Personen mit einem Messer gesehen, mit dem er unter anderem Stichbewegungen ausführte. Einsatzkräfte und Verwandte versuchten, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Ohne Erfolg, so die Staatsanwaltschaft.

Mann reagierte nicht auf die Ansprache des SEK

Die vor der Wohnung positionierten Beamten sahen, dass der Mann ein Messer in der Hand hielt und selbst eine blutende Wunde an der Hand hatte. Nach mehreren Stunden erließ der sich persönlich vor Ort befindliche Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts Offenburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes wegen Eigen- und Fremdgefährdung.

Zudem war sein Arzt gehört worden, der ein Eingreifen „insbesondere wegen der bestehenden Fremdgefährdung für erforderlich erachtete“.

Als der Durchsuchungsbefehl vorlag, bekam das SEK die Order zum Zugriff. Elf Beamte gingen in die Wohnung, an einer unübersichtlichen und engen Stelle trafen sie dort auf den Mann, der Messer mit einer 19 Zentimeter langen Klinge in der Hand hatte und auf die Ansprache der Beamten nicht reagierte. Weder Elektroschocker noch Schlagstockes konnten den Mann außer Gefecht zu setzen.

Nachdem der Mann das Messer gegen die Beamten richtete, schoss das SEK

Der 53-Jährige führte das Messer dann Richtung eines der Beamten des SEK, es schien durchaus möglich, dass er ihn streifte. Ein Kollege, als Sicherungsschütze eingeteilt, machte von der Schusswaffe Gebrauch, um weiteren Angriffe zu unterbinden. Er gab vier gezielte Schüsse auf den 53-Jährigen ab, von denen einer geeignet war, dessen Tod herbeizuführen.

In der Folge stürzte der Mann nach vorne auf zwei Beamte zu. Einer dieser Beamten gab daraufhin einen weiteren Schuss auf den Getöteten ab, weil er davon ausging, dass er den Angriff auf die Beamten fortsetzte. Auch dieser Schuss war für sich genommen geeignet, den Tod des Mannes herbeizuführen.

Zu diesem Zeitpunkt war der Getötete aufgrund der zuvor abgegebenen Schüsse bereits handlungsunfähig, was für den Beamten, der den weiteren Schuss abgab, jedoch nicht erkennbar war. Welcher der beiden potenziell tödlichen Schüsse letztlich den Tod herbeiführte, konnte im Rahmen der durchgeführten Obduktion nicht festgestellt werden.

Zugriff auf die Wohnung in Kehl erfolgte nicht vorschnell

Unabhängig von Fragen der Ursächlichkeit der jeweiligen Schüsse für den Tod des Mannes und der Frage, ob die Beamten mit Tötungsvorsatz handelten, war das Verfahren einzustellen, weil die beschuldigten Beamten nicht rechtswidrig handelten, da sie sich auf ihr Notwehrrecht konnten.

Die Ermittlungen haben dabei insbesondere ergeben, dass die Entscheidung zum Zugriff auf die Wohnung nicht vorschnell erfolgte, sondern nach sorgfältiger Abwägung und Einholung einer richterlichen Entscheidung, wodurch die Beamten zur Anwendung unmittelbaren Zwangs befugt waren.

Auch das weitere, gestufte Verhalten der SEK-Beamten entsprach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, ihr Handeln war laut Staatsanwaltschaft rechtskonform.