Grenzschließung kommt nicht in Frage

Steigende Corona-Infektionen im Elsass haben kaum Auswirkungen auf die Ortenau

In der zurückliegenden Ferienzeit haben sich in Frankreich wie in Deutschland Covid-19-Infektionen wieder stärker ausgebreitet. In ganz Frankreich wurden am Samstag erstmals mehr als 10.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gezählt.