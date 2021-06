Streit um Baustopp: Kaulquappen legen in der Ortenau Baustelle lahm

„Das ist der absolute Hammer, das ist Unterlassung“, regt sich Naturschützer Joachim Thomas über die Untere Naturschutzbehörde des Ortenaukreises auf. „Meine Hoffnung, dass sich im Ortenaukreis etwas in Sachen Umweltschutz positiv bewegt, wurde ein weiteres Mal zerstört.“

Dabei waren sich der Sprecher des Landesnaturschutzverbandes, das Umweltamt der Stadt Kehl und die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Ortenaukreis in der Vorgehensweise im neu entstehenden Baugebiet Pfaffeneger-West in Kehl-Bodersweier noch Mitte Mai einig. Im Bereich der Baugruben hatten sich durch die Bautätigkeit einige größere und kleinere Wasserflächen und Pfützen gebildet, in denen Kreuzkröten einwanderten, ablaichten und sich bereits Kaulquappen entwickelten.

Da die Kreuzkröte landesweit als stark gefährdet gilt, gehört sie zu den besonders geschützten Arten und darüber hinaus zu den streng geschützten Arten. Laut Mitteilung des Pressesprechers Kai Hockenjos gelangte das Amt für Umweltschutz zu der Einschätzung, „dass die Bauarbeiten im Bereich der besiedelten Wasserflächen sowie ein aktives Abpumpen des Wassers zur einer signifikanten Erhöhung des Verletzungs- und Tötungsrisikos führen können und hat ergänzend zu den ohnehin gültigen Vorschriften verfügt, dass vorerst im Bereich der besiedelten Wasserflächen bis zum 17. Oktober keine Bau- und Abpumparbeiten durchgeführt werden dürfen.“

Eine Anordnung darüber hinausgehender Maßnahmen, wie etwa eine Absperrung der Bauflächen mit Bauzäunen, hielt das Amt für Umweltschutz für nicht erforderlich. Es wurde davon ausgegangen, dass die Baufirmen den Baustopp beachten.

Keine Ordnungswidrigkeit trotz Bauarbeiten?

Doch dem war scheinbar nicht so. „Am Montag erhielt ich einen Anruf von einem besorgten Bürger, dass gegen den Baustopp verstoßen wird,“ erinnert sich Thomas, der sofort zur Stelle war. „Auf der Fläche wurde gerade der Oberboden abgeschoben, was zur Folge hatte, dass die kleinen abwandernden Kreuzkröten ihre Versteckplätze verloren und getötet wurden.“

Thomas suchte zunächst das Gespräch mit den Bauarbeitern, die allerdings nichts von einem Baustopp wussten, und benachrichtigte dann die Umweltpolizei. Laut Thomas veranlasste der Polizist, dass Baumaschinen, Abfallmulden, Müll und parkende Autos aus dem mit dem Baustopp belegten Gebiet entfernt wurden.

„Der Kollege vor Ort nahm oberflächliche Baggerschürfungen in einem ausgetrockneten Teil in dem mit dem Baustopp verfügten Gebiet auf“, erklärt auf Anfrage Wolfgang Kramer von der Polizeipressestelle. „Verendete Kröten sah er keine, aber Kaulquappen in den umliegenden Pfützen.“ Er versuchte, einen Verantwortlichen ausfindig zu machen und nahm noch am gleichen Tag mit dem Landratsamt Kontakt auf.

„Da das Landratsamt mitteilte, dass für das Teilgebiet, wo gebaggert worden ist, im Nachhinein die Verfügung widerrufen worden sei, liegen die Ermittlungen nun auf Eis,“ erklärte Kramer, „da weder ein Straftatbestand noch eine Ordnungswidrigkeitstatbestand tangiert worden ist.“

Ist die Pfütze natürlich ausgetrocknet?

Dazu erklärte das Amt für Umweltschutz: „Es ist davon auszugehen, dass keine Baggerarbeiten in besiedelten Wasserflächen stattgefunden haben und eine Verpflichtung, die witterungsbedingt austrocknenden Wasserflächen künstlich zu bewässern, besteht für die Grundstückseigentümer im Übrigen nicht. Das Austrocknen von Laichgewässern ist, wie auch in der freien Landschaft, ein natürlicher Prozess.“

„Das Austrocknen der Pfützen war nie ein Thema“, wundert sich Thomas, „doch jetzt werden die Laichgewässer zwar nicht angerührt, aber ringsum wird das Umfeld ausgekoffert und verdichtet, sodass die abwandernden nur acht Millimeter großen Kröten keine Überlebungschance haben.“

Über den Landesnaturschutzverband wird er nun eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Regierungspräsidium Freiburg und als Sprecher des Zukunftsforum Natur und Umwelt Ortenau wird er Beschwerde bei der Europäischen Union einreichen.