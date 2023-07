Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in eine Schule eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter gegen 3 Uhr in eine Schule in der Landstraße eingebrochen.

Die Einbrecher entwendeten technische Geräte, teilte die Polizei mit. Wie die Täter in das Innere gelangen konnten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 78 51) 89 30 zu melden.