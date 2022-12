Toter in Kehler Wohnung gefunden - Polizei ermittelt „in alle Richtungen“

In einer Kehler Wohnung ist am Donnerstagabend ein Toter gefunden worden. Der Fall gibt der Polizei noch Rätsel auf.

Das Polizeipräsidium in Offenburg ermittelt wegen einer möglichen Bluttat in Kehl. Ein 45 Jahre alte Mann wurde am Donnerstagabend in einer Wohnung in Kehl tot aufgefunden.

Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus, will sich aber zu den Hintergründen noch nicht äußern und auch nicht zu den Umständen, unter denen die Leiche gefunden wurde.

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt ein Sprecher am Freitag. Näheres werde man erst in der kommenden Woche wissen, wenn die Ergebnisse einer umgehend angeordneten Obduktion vorliegen.

Derzeit sei die Todesursache des Mannes noch unklar. Die Rechtsmedizin sei bereits vor Ort hinzugezogen worden, die Polizei ermittle zu einem möglichen Tatgeschehen und dessen Hintergründen, wie es in einer Presseerklärung weiter heißt.