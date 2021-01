Am Freitag

Toter treibt in der Kinzig in Kehl

Eine Wasserleiche rief an diesem Freitag die Polizei im beschaulichen Kehler Stadtteil Auenheim auf den Plan. Ein Augenzeuge, der in den Mittagsstunden an der Kinzig unterwegs war, hatte den Toten im Wasser entdeckt und umgehend die Polizei alarmiert.