Überfall auf Kehler Wettbüro: Weiterer Tatverdächtiger hinter Gittern

Zwei Raubüberfälle schockten die Menschen in Kehl und Umgebung im August vorigen Jahres. Nun schnappte die Polizei den zweiten Tatverdächtigen.

Mutmaßlicher Komplize in U-Haft

Nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Kehl und dem damit verbundenen ersten und schnellen Ermittlungserfolg im August 2022 konnte durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Justiz und der Polizei der Tatverdächtige Nummer zwei geschnappt werden. Das geht aus einer Presserklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor.

Gemeinsam mit der französischen Police National und der Staatsanwaltschaft Offenburg gelang es den Ermittlern der Kriminalpolizei Offenburg, einen 33 Jahre alten Mann aus Straßburg als mutmaßlich zweiten Mittäter aus dem Überfall auf das Wettbüro zu identifizieren.

Aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragten europäischen Haftbefehls erfolgte Ende Februar die Festnahme des Mannes in Frankreich, im März schließlich die Auslieferung.

Der 33-Jährige wurde in eine deutsche Justizvollzugsanstalt eingeliefert und erwartet dort sein Strafverfahren, so Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer Presseerklärung weiter.

Mittäter bereits durch Landgericht Offenburg verurteilt

Sein 22 Jahre alter Mittäter wurde bereits im Januar 2023 durch das Landgericht Offenburg wegen des Überfalls auf das Wettbüro und eines weiteren auf eine Kehler Tankstelle jeweils wegen besonders schweren Raubes und der besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt.

Der Raub auf das Wettbüro am Kehler Bahnhofsplatz fand am Mittwoch, 10. August 2022 statt. Gegen 22.30 Uhr betraten zwei Männer die Räume und bedrohten mit einer Schusswaffe einen Mitarbeiter. Wie Polizei damals berichtete, wurden mehrere Schüsse in die Decke abgegeben. Damit wollten die Räuber ihrer Forderung nach Bargeld Nachdruck verleihen.

Täterduo flüchtet mit Beute über Kehler Europabrücke nach Frankreich

Die Beute betrug dann mehreren Tausend Euro. Damit flüchtete das Räuberduo auf einem Motorrad über die Europabrücke nach Frankreich. Der 22-Jährige versuchte, nur wenige Tage später, noch sein Glück bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Kehl.

Gegen 5.15 Uhr betrat der Mann, vermummt mit Maske und Kapuze, die Tankstelle. Er hielt dem Mitarbeiter eine Schusswaffe unter die Nase und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Das Geld aus der Kasse reichte dem Täter offenbar nicht. Er verlangte nach weiterem Geld und erhielt ein verschlossenes Behältnis.

Mutmaßlich mangels einer Möglichkeit, das Behältnis zu öffnen, ergriff er die Flucht, so der Polizeibericht vom Augusts 2022. Dann endete der Diebeszug jäh. Die Kehler Polizei war bereits alarmiert. Beim Verlassen der Tankstelle klickten die Handschellen. Verletzt wurde durch den Überfall niemand. Gegen den Verdächtigen wurde durch die Staatsanwalt Offenburg ein Haftbefehl beim Amtsgericht Offenburg beantragt.

Die Haftrichterin des Amtsgerichts Offenburg folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg gefolgt und erließ gegen den 22-Jährigen einen Haftbefehl. Der Mann wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.