Überholvorgang gescheitert: Zwei Autos krachen bei Kehl ineinander

Eine Frau schenkte dem Verkehr hinter ihr keine Beachtung. Als sie in einen Feldweg einbiegen wollte, stieß sie mit einem Mann zusammen, der sie gerade überholen wollte.

Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstagvormittag in der Nähe von Kehl zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Mann auf der L75 zwischen Rheinau-Linx und Bodersweier hinter einer Frau her.

Gegen 10 Uhr setzte er zu einem Überholmanöver an und wollte links an der Frau vorbeiziehen. Diese achtete offenbar nicht auf den Verkehr hinter ihr und bog nach links ab, um einen von der Landesstraße abzweigenden Feldweg zu befahren.

Dabei krachte sie in den Wagen des Mannes, der nach links abgewiesen wurde und im angrenzenden Feld landete. Anschließend mussten beide Autos an den Abschlepphaken. Der Sachschaden beträgt rund 12.000 Euro.