Am Samstag sind Einbrecher durch die Kellertür in ein Wohnhaus in Kehl eingebrochen. Sie durchwühlten die Räume, aber stahlen nichts Wertvolles.

In eine Wohnung in der Straße Am Schloßjeckelskopf in Kehl sind Unbekannte am Samstag eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass sie mit einem Werkzeug die Kellertür des Hauses aufbrachen. Die Einbrecher erlangten zu Zugang zu dem gesamten Haus.

Die Einbrecher entwendeten keine wertvollen Gegenstände

Obwohl sie das Haus durchwühlten, entwendeten sie laut Polizei keine wertvollen Gegenstände. Die Eindringlinge verließen das Haus anschließend durch die Terrassentür.

Der gesamte Schaden beträgt zum gegenwärtigen Stand der Ermittlung 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter (0 78 51) 89 30 zu melden.