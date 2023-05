Unbekannte brechen in Kehl in Juweliergeschäft ein

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es zu einem Einbruch von unbekannten Personen in ein Juweliergeschäft in Kehl gekommen. Zugang wurde sich mit einem Hammer verschafft.

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße Kehls in Höhe des Marktplatzes eingebrochen. Die Einbrecher sollen im Zeitraum von Montag 19 Uhr und Dienstag 7 Uhr mithilfe eines Hammers die Panzerglasscheibe des Schaufenster eingeschlagen haben, teilte die Polizei mit.

Entwendet wurde Schmuck im Wert von rund 8.000 bis 10.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet oder Hinweise zur Identität der Unbekannten haben, sollen sich bei den Beamten des Polizeireviers Kehl melden.