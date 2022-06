Unbekannte brechen in Kehler Bar ein

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen in eine Bar in der Kehler Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld aus dem Spielautomaten.

Die unbekannten Täter sind im Verlauf des frühen Mittwochmorgens in eine Bar in der Bahnhofstraße in Kehl eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, haben die Täter nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwischen 3 Uhr und 7 Uhr ein Kellerfenster eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft.

In der Bar befanden sich vier Spielautomaten, die die Täter aufhebelten und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.