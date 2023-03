Unbekannte brechen in Rohbau in Kehl ein

Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Rohbau in Kehl eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 8.30 Uhr in einen Rohbau in der Bierkellerstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Einbrecher eine Kellertür und eine Baustellentür auf und konnten so in das Innere gelangen.

Die Täter entwendeten mehrere Handwerksgeräte. Der Diebstahlschaden und der angerichtete Sachschaden sind bislang noch unbekannt.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (0 78 51) 89 30 zu melden.