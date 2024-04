Polizei sucht Zeugen

Unbekannte klauen in Kehl Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kehl eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro geklaut.