Unbekannte brechen in Kehl drei Transporter auf und stehlen Werkzeug

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drei Transporter in Kehl geöffnet und Werkzeug gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gleich drei Transportfahrzeuge sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kehl aufgebrochen und geplündert worden. Wie die Polizei mitteilte, standen die Fahrzeuge zwischen 19 und 6 Uhr in der Richard-Wagner-Straße und der Haydnstraße.

Die Täter hätten es laut aktuellen Informationen auf die Werkzeuge und Maschinen in den Transportern abgesehen. In allen drei Fällen wurden die Schlösser speziell installierter Aufbewahrungsboxen mit Werkzeug aufgebrochen. Das darin befindliche Equipment stahlen die Unbekannten.

Ob die drei Einbrüche in Zusammenhang stehen, werde derzeit noch ermittelt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kehl in Verbindung zu setzen.