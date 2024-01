Ein Auto der Marke Hyundai haben Unbekannte am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Ortenau-Klinikums gestohlen. Die Polizei ermittelt nun.

Einen grauen Hyundai Tucson IX35 im Wert von etwa 38.000 Euro haben Unbekannte am Samstag, zwischen 16.50 und 19.30 Uhr, auf einem Parkplatz des Ortenau Klinikums in der Straße "Am Erlenwörth" gestohlen.

Polizei bittet Zeugen um Kontaktaufnahme

Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zum Standort des Autos geben können, unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 Kontakt mit den Beamten der Kriminalpolizei Offenburg aufzunehmen.