Unbekannte stehlen mehrere Fahrräder und E-Bikes im Ortenaukreis

Insgesamt sechs Fahrräder wurden am Montag und Dienstag in Kehl, Kork und Appenweier gestohlen. Die Polizei prüft derzeit, ob es sich bei allen Diebstählen um dieselben Täter handelt.

Unbekannte haben zwischen Montag- und Dienstagnachmittag mehrere Fahrräder und E-Bikes im Raum Kehl gestohlen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Ob die Diebstähle in direktem Zusammenhang stehen, werde derzeit geprüft.

Die bislang unbekannten Täter entwendeten insgesamt sechs Fahrräder im Kehler Stadtgebiet, in der Landstraße in Kork sowie in der Ortenauer Straße in Appenweier. Diese waren größtenteils mit Spiral- und Kettenschlössern gesichert, welche die Täter vermutlich mit mitgeführtem Werkzeug auftrennten.