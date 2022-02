Unbekannte stehlen mehrere Liter Diesel in Kehl-Goldscheuer

Die Polizei ist auf der Suche nach Dieben, die am Sonntagabend mehrere Liter Diesel auf einem Firmengelände in Kehl-Goldscheuer gestohlen haben.

Drei Unbekannte haben am Sonntagabend drei Lkws auf dem Firmengelände in der Gustav-Roos-Straße in Kehl-Goldscheuer aufgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Diebe gegen 21.25 Uhr mehrere Liter Diesel und flüchteten daraufhin mit einem Auto.

Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden.