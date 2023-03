Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kehler Firma in der Zunftstraße eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt durch ein Fenster. In den Räumlichkeiten entwendeten die Täter diverse Hartmetallwerkzeuge. Zudem wird vermutet, dass ein Fahrzeug bei der Tat beteiligt gewesen sein könnte.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 78 51) 89 30 zu melden.