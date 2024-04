Unbekannte versuchen in Kehl-Marlen in mehrere Gebäude einzubrechen

In zwei Gebäude haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag versucht einzubrechen. Die Polizei ermittelt nun die Details.

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in mehrere Gebäude in der Zunftstraße in Kehl-Marlen einzubrechen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher kurz nach 1 Uhr versuchten, gewaltsam in ein Haus einzudringen. Als dies misslang, machten sich die Unbekannten an einem Nachbargebäude zu schaffen.

Polizei sucht Zeugen

Ob sie dort etwas entwendeten, ist noch nicht abschließend geklärt. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne den erhofften Erfolg. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (0 78 51) 89 30 zu melden.