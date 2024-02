Um einer Kontrolle zu entgehen, ist ein unbekannter Autofahrer in Kehl vor der Polizei geflohen. Dabei kam es zu mehreren gefährlichen Manövern.

Ein unbekannter Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Kehl mit seinem Fahrzeug vor der Polizei geflohen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streife gegen 5.50 Uhr den Wagen in der Kinzigallee kontrollieren.

Der Fahrer missachtete die Signale der Polizeistreife jedoch und raste stattdessen über die roten Ampeln an den Kreuzungen Kinzigallee/Großherzog-Friedrich-Straße und Am Läger/Straßburger Straße.

Flüchtender Fahrer sorgt in Kehl für gefährliche Manöver

Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Wagen weiter bis zum Grenzübergang Kehl Europabrücke und von dort nach Frankreich. Auf der Flucht kam es zu mehreren gefährlichen Manövern beim Spurwechsel.

Bei dem Wagen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen grauen Pkw Hyundai Kona neueren Modells mit Hamburger Zulassung. Das Polizeirevier Kehl hat die Ermittlungen aufgenommen.