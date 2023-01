Unbekannter bricht in Kehl Auto auf – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen in Kehl eine Handtasche aus einem Auto gestohlen. Darin befanden sich jedoch keine wertvollen Gegenstände.

Eine bislang unbekannte Person hat am frühen Donnerstagmorgen in Kehl eine Handtasche aus einem Auto geklaut. Wie die Polizei mitteilte, brach der Täter gegen 4.05 Uhr die Scheibe des in der Nibelungenstraße geparkten Fahrzeugs auf.

Augenzeugen berichteten, dass der Unbekannte ein Werkzeug benutzte. Sie konnten aber nicht erkennen, um was genau es sich dabei handelte.

Die gestohlene Handtasche lag später in der Nähe des Amtsgerichts herum. Der Unbekannte hatte sie offensichtlich durchwühlt. Laut Angaben des Besitzers des Autos hatten sich aber ohnehin keine Wertgegenstände in der Tasche befunden.

Das Polizeirevier Kehl bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 78 51) 89 30 zu melden.