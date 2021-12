Unbekannter flieht nach Unfall in Kehl

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Kehl ein Auto beschädigt und ist danach offenbar geflohen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Dienstag zwischen 18.15 Uhr und 18.40 Uhr einen in der Ohmstraße in Kehl geparkten Mercedes-Benz beschädigt. Anschließend verließ der Unbekannte offenbar unerlaubt die Unfallstelle, so die Polizei.

Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 beim Polizeirevier Kehl zu melden.