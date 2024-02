Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in Kehl beim Versuch einen Fahrradfahrer zu überholen, eine Verkehrsinsel überfahren und ein Straßenschild beschädigt. Anschließend fuhr er einfach weiter.

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Hauptstraße in Kehl einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei teilte mit, dass der Unbekannte in einem Fiat in Richtung Sundheim fuhr, als er kurz vor dem Kreisverkehr Hauptstraße/Vogesenallee einen Fahrradfahrer überholte und nicht rechtzeitig wieder einscherte.

Er raste deshalb durch eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Straßenschild. Der Schaden an dem Schild beträgt etwa 200 bis 300 Euro, den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf 5.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten bitten nun um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin des flüchtigen Autos geben können. Insbesondere erhoffen sich die Ermittler Aufschlüsse von dem überholten und noch unbekannten Fahrradfahrer. Die Polizei nimmt Hinweise unter (0 78 51) 89 30 entgegen.