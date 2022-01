Unbekannter Jugendlicher raubt in Kehl 12-Jährigen aus

Nach einem kurzen verbalen Streit entschloss sich der Jugendliche offenbar zu der Tat. Anschließend schubste er sein Opfer in einen Busch.

Ein unbekannter Jugendlicher hat in Kehl am Dienstagabend einen 12-Jährigen ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge gegen 20 Uhr in der Schwimmbadstraße unterwegs, als es zum Streit mit dem etwa 16 Jahre alten Jugendlichen kam.

Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung hielt dieser sein Opfer fest und stahl eine E-Zigarette samt Ersatz-Akku, welche der 12-Jährige bei sich trug. Anschließend stieß er den Bestohlenen in einen Busch und suchte das Weite.

Der Junge wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

Polizei sucht Zeugen Zeugen können sich unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 bei der Kriminalpolizei melden.