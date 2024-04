Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Kehl zwei Autoscheiben eingeschlagen und einen Rucksack sowie eine Handtasche gestohlen.

Aus zwei Autos hat ein Unbekannter am Montag auf einem Parkplatz in der Vogesenallee in Kehl Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass der Täter gegen 17 Uhr die Seitenscheiben der beiden Autos einschlug und daraus einen Rucksack und eine Handtasche entwendete.

Polizisten fanden die beiden Taschen später. Allerdings stellten sie fest, dass eine EC-Karte aus der Handtasche fehlte.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Vorfalls können sich unter (0 78 51) 89 30 bei der Polizei melden.