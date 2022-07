Unbekannter schlägt und tritt in Kehl auf 20-Jährige ein

Ein Unbekannter ist am Dienstagabend in Kehl auf eine 20-Jährige losgegangen und hat diese verletzt.

Völlig unvermittelt soll sich der Mann auf einem Rad- und Fußweg in der Straße „Am Schutterrain“ auf die Frau gestürzt haben, teilte die Polizei mit. Die 20-Jährige war gegen 18 Uhr in der Straße unterwegs, als der Mann sie an der Schulter packte und ohne Vorwarnung ins Gesicht schlug.

Anschließend fiel die Frau zu Boden, wo der Angreifer auf sie eintrat und sie verletzte.

Obwohl der Angriff sehr plötzlich vonstatten ging, prägte die Frau sich ihren Angreifer ein. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt, blond, groß und etwas korpulent gewesen sein. Zudem habe er schwarze Kleidung getragen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 78 51) 89 30 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.





Kehl (ots) –

Völlig unvermittelt soll eine 20-jährige Fußgängerin am Dienstagabend von einem bislang unbekannten Mann auf einem Rad- und Fußweg in der Straße „Am Schutterrain“ angegriffen worden sein. Gegen 18 Uhr wurde die junge Frau eigenen Angaben zufolge von dem Unbekannten an der Schulter gepackt und sofort mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt. Sie soll anschließend zu Boden gefallen und mit Tritten verletzt worden sein. Trotz des plötzlichen Übergriffs war es der 20-Jährigen möglich, den Unbekannten auf ein Alter von etwa 40 Jahren zu schätzen und ihn als blond und groß mit etwas korpulenter Statur zu beschrieben. Er soll außerdem schwarze Kleidung getragen haben. Nachdem die junge Frau die Tat am Mittwochvormittag bei den Beamten des Polizeireviers Kehl anzeigte, nehmen diese nun die Ermittlungen auf. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. /nk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211 211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell