Unbekannter zündet in der Nacht zwei Autos in Kehl an

Eine unbekannte Person hat in der Nacht zu Samstag vermutlich zwei geparkte Autos in Kehl angezündet. An einem entstand nur ein geringer Schaden, das andere brannte fast aus, teilte die Polizei mit.

Anwohner entdecken verdächtige Person in Kehl

Anwohner hatten die verdächtige Person gegen 1.40 Uhr in der Gustav-Weis-Straße beobachtet. Die Feuerwehr löschte die Brände an den beiden Autos. Sie standen in derselben Straße, aber nicht direkt nebeneinander.

Weitere Details konnte ein Sprecher auf Nachfrage noch nicht nennen. Die Kriminaltechnik wird die beiden Brandstellen der Polizei zufolge untersuchen. Der Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.