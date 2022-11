Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten auf der L75 bei Kehl

Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist hierbei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 38-Jährigen frontal zusammengeprallt.

Neben den beiden Fahrern wurden jeweils eine Mitfahrerin in den beiden Autos schwer verletzt und ein Kleinkind im Auto der Frau leicht verletzt.

An der Unfallstelle waren sechs Rettungswagen, Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Rund 25 Wehrleute aus Kehl unterstützten die Maßnahmen vor Ort. Die Sperrung der L75 dauerte bis gegen 16.40 Uhr an, so die Polizei in einer Pressemeldung.