Unfallflucht in Kehl. Mann streift Lkw und fährt davon

Ein SUV-Fahrer hat am Freitagnachmittag auf der L91 zwischen Marlen und Eckartsweier einen Lkw gestreift und ist anschließend geflohen. Die Polizei ermittelt nun seine Identität.

Die Polizei ist nach einer Unfallflucht am Freitagmittag auf der L91 zwischen Marlen und Eckartsweier auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer geriet dort gegen 12.25 Uhr auf die Fahrspur eines 53 Jahre alten Lastwagenfahrers und streifte dabei dessen Aufbau. Während der Fahrer des Dreieinhalbtonners sofort anhielt, flüchtete der Autofahrer nach kurzer Standzeit in Richtung Marlen. Bei dem geflüchteten Wagen könnte es sich um einen grauen oder silberfarbenen Geländewagen der Marke BMW gehandelt haben, dessen linker Außenspiegel durch die Kollision abgerissen wurde. Am Lastwagen ist ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstanden.

Hinweise zu dem gesuchten Auto können Zeugen unter der Telefonnummer (0 78 51) (89 30) bei der Polizei abgeben.