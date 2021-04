Unfallverursacher hinterlässt einen 2.000 Euro-Schaden

Am Mittwochvormittag hat ein Unbekannter in der Edelweißstraße an der Einmündung zur Dahlienstraße einen abgestellten Mercedes der A-Klasse an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 9.45 und 12.05 Uhr.

Nach dem Vorfall entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Schaden etwa 2.000 Euro.

Zeugengesuch Das Polizeirevier Kehl bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (07851) 89 30 zu melden.