Nachdem die Polizei in Kehl am Montagabend zwei syrische Staatsbürger kontrolliert hat, wurde einer zur Landeserstaufnahme gebracht und sein Schleuser erhielt ein Einreiseverbot nach Deutschland.

Nach einer Polizeikontrolle am Montagabend, 6. November, am Bahnhof in Kehl, brachten die Beamten einen syrischen Staatsangehörigen zur Landeserstaufnahmestelle Freiburg und sein Schleuser erhielt ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

Der 23-Jährige hat keinen Aufenthaltstitel

Beide Männer sind syrische Staatsangehörige. Der 45-jährige Fahrer des Autos hat einen französischen Aufenthaltstitel. Er brachte den 23-jährigen von Straßburg nach Kehl. Der 23-Jährige konnte sich lediglich mit seinem syrischen Reisepass ausweisen. Einen für die Einreise nach Deutschland erforderlichen gültigen Aufenthaltstitel oder ein entsprechendes Visum konnte er nicht vorweisen.

Von Kehl wollte der 23-Jährige mit dem Zug weiter nach Norddeutschland reisen. Er äußerte ein Begehren nach Asyl und wurde daraufhin von den Beamten an die Außenstelle der Landeserstaufnahmestelle Freiburg, zur Messe Offenburg entlassen.

Sein Schleuser musste zurück nach Frankreich, erhielt ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland und muss sich einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern stellen.