Verirrtes Rehkitz in Kehl konnte gerettet werden

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, hat eine gemeinschaftliche Rettungsaktion einem verirrten Rehkitz in Kehl das Leben gerettet. Der kleine Rehbock wurde heute gegen 7.30 Uhr an der Rheinpromenade in der Ludwick-Trick-Straße von einem Spaziergänger hilflos im hohen Gras entdeckt. Zwei alarmierte Streifenbesatzungen der Polizei Kehl sowie ein hinzugerufener Jäger konnten den scheuen Waldbewohner einfangen. Als man eine leichte Verletzung am Hals des Jungtieres erkannte, wurde es zur Behandlung einem auf Wildtiere spezialisierten Tierarzt übergeben.