Vermummter Mann mit Pistole raubt Tankstelle in Kehl aus

In Kehl hat ein mit einer Pistole bewaffneter Mann in der Nacht in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Tankstelle überfallen.

Wie die Polizei mitteilte, betrat er gegen 1.25 Uhr mit einem Schal vermummt die Tankstelle. Er bedrohte die beiden Angestellten mit seiner Pistole und forderte sie auf ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Anschließend konnte er mit einem dreistelligen Geldbetrag entkommen.

Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß sein und zum Zeitpunkt des Überfalls einen grauen Pullover, eine schwarze Hose, Handschuhe und eine orangene Schildmütze getragen haben.

Zeugen können unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 Hinweise bei der Polizei abgeben.