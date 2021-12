Versuchter Einbruch in Kehl: Polizei bittet um Hinweise

Bei einem versuchten Einbruch in Kehl haben bislang unbekannte Täter einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Die Polizei sucht um Zeugen.

Bislang Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr bis Samstag 9 Uhr versucht, sich unerlaubt Zugang in die beruflichen Schulen in der Kaiserstraße in Kehl zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilte, wurde hierbei eine Scheibe eingeschlagen und ein Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht.

Den Unbekannten gelang es nach bisherigem Kenntnisstand nicht, in das Gebäude einzudringen.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen unter der Telefonnummer (0 78 51) 8 93 - 0 um Hinweise.