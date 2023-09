Versuchter Wohnungseinbruch in Kehl mit anschließender Flucht

Unbekannte haben am Mittwochmittag versucht, in eine Wohnung in Kehl einzubrechen. Sie wurden dabei von einer Zeugin beobachtet und flüchteten.

Mehrere unbekannte Personen sind am Mittwochmittag in eine Wohnung in der Ohmstraße in Kehl eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einbrecher dabei erwischt und flohen.

Auf frischer Tat ertappt

Die Diebe klebten zunächst die Türspione an mehreren Wohnungen des 2. Obergeschosses mittels Klebeband ab und versuchten anschließend, die Wohnungstüre gewaltsam aufzuhebeln. Hierbei wurden sie von einer Zeugin erwischt und flüchteten zu Fuß in Richtung „Siemensstraße“.

Nach Aussagen der Zeugin soll der Größere der Flüchtigen einen dunklen Hoodie mit Kapuze und eine dunkle Hose getragen haben. Der Andere habe ebenfalls einen dunklen Hoodie mit Kapuze und zudem eine Camouflage-Hose getragen.