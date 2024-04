Vier Männer haben am Freitagvormittag in Kehl einen Mann durch Drohungen zur Herausgabe von Bargeld gebracht. Die Polizei ermittelt nun.

Ein 37 Jahre alter Mann ist am vergangenen Freitagvormittag in Kehl ausgeraubt worden. Die Polizei teilte mit, dass er angab, gegen 10.30 Uhr in der Hauptstraße im Bereich einer Kirche unterwegs gewesen zu sein, als er von vier Männern angesprochen wurde. Diese sollen ihn bedroht und so zur Herausgabe von Bargeld gebracht haben.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können und bitten unter der Rufnummer (07 81) 21 28 10 um Kontaktaufnahme.