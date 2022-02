Sie gehe in den Ruhestand, teilte die Sparkasse am Freitagmorgen nach einer Sitzung des Verwaltungsrats mit. Nachfolger wird der bisherige stellvertretende Vorstandschef Wolfgang Huber, Nicolas Adler rückt aus dem Bereich Firmenkunden und Private Banking als zweiter Mann in den Vorstand auf. Die Neuregelung erfolgt nur wenige Tage vor der OB-Wahl in Kehl.

Damit hält die Sparkasse an der Lösung fest, mit der Mitte 2017 der damals eher unerwartete Abschied von Vorstandschef Joachim Parthon begründet worden war – der Verkleinerung des Vorstands auf zwei Personen.

Die am Freitag verkündete Personalie wird zum 30. Juni kommenden Jahres wirksam. „Der Verwaltungsrat“, so Grandjean auf Anfrage, „hat frühzeitig die Nachfolge geregelt“. Dies sei auch aus Rücksicht auf die Mitarbeiter geschehen, denen man so eine klare Perspektive aufzeige.

Die Sparkasse Hanauerland, die unter Parthon enge Kontakte über die Grenze hinweg geknüpft hatte, zählt zu den kleinsten noch selbstständigen Sparkassen in der Region. Das soll, während beispielsweise die Volksbank in Offenburg bereits die zweite Fusion in Jahresfrist anpeilt und viele Kreditinstitute über fehlende Ertragsmöglichkeiten angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase klagen, auf Sicht auch so bleiben.

Die Zahlen, die wir in den vergangenen Jahren geschrieben haben, zeigen weiterhin nach oben. Jutta Grandjean, Sparkasse Hanauerland

Man blicke auf gute Zahlen und ein trotz der Krise solides wirtschaftliches Umfeld im Hanauerland, sagte Grandjean am Freitag: „Die Zahlen, die wir in den vergangenen Jahren geschrieben haben, zeigen weiterhin nach oben.“ Auch die Unternehmen im Hanauerland hätten Grund zum Optimismus, „die Firmen überleben die Krise, sind aber dadurch recht hoch verschuldet“.

Entwicklung überrascht positiv

Man habe die Entwicklung durch die Pandemie vor zwei Jahren noch anders eingeschätzt und sei entsprechend positiv überrascht. Insgesamt gibt sich Grandjean eineinhalb Jahre vor dem Ausscheiden aus dem Vorstand optimistisch: „Die Welt wird sich weiterdrehen“. Die Digitalisierung und das Thema Nachhaltigkeit seien zwei wichtige Eckpunkte in ihrer Arbeit als Vorstandsvorsitzende gewesen – bei letzterem werde man „in den nächsten Monaten noch einiges vorstellen“.

Der neue Vorstandschef Wolfgang Huber ist bei der Sparkasse ein bekanntes Gesicht. Der 56-Jährige ist seit der Jahrtausendwende bei der Sparkasse in Kehl und seit August 2009 Mitglied des Vorstands. Das künftige Vorstandsmitglied Nicolas Adler ist 34 Jahre alt und verantwortet in Kehl seit 2018 den Bereich Firmenkunden und Private Banking. Im selben Jahr wurde er zum Verhinderungsvertreter im Vorstand berufen.

Weichenstellung bei der Sparkasse Hanauerland knapp vor der OB-Wahl

Mit der Entscheidung haben die kommunalen Gewährsträger noch vor der Kehler Oberbürgermeisterwahl und dem Amtswechsel im Mai die Weichen für die Zukunft der Sparkasse gestellt.

Man habe „einen hervorragenden Fachmann und Kenner unseres Hauses“ als Vorstandschef gewinnen können, wird der Kehler Oberbürgermeister Toni Vetrano als Vorsitzender des Verwaltungsrats in einer Pressemitteilung der Sparkasse zitiert.