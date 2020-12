Ein weiteres Erdbeben hat an diesem Freitag morgen, gegen 7 Uhr, vor allem die Menschen in Straßburg, aber auch im badischen Kehl und anderen Kommunen im nördlichen Ortenaukreis aufgeschreckt. In Achern wachte eine Frau auf, „das war deutlich zu spüren“, berichtet sie der Redaktion. Und die Nachricht machte über die familieneigene WhatsApp-Gruppe rasend schnell die Runde. Dabei stellte sich heraus, sogar in Oberkirch im Renchtal war das Rumpeln zu bemerken.

Erneut vermuten viele Menschen (nicht nur im Elsass), wie schon in der Vergangenheit, dass die Erdstöße mit dem aktuell gestoppten Geothermie-Projekt (Erdwärme-Kraftwerk) auf einem ehemaligen Raffinerie-Gelände in Vendenheim/Reichstett - nur gut zehn Kilometer von Straßburg entfernt, zusammenhängen. Laut der Erdbeben-Seite des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB/Regierungspräsidium Freiburg) befand sich das Epizentrum in La Watzenau, einer 6.000-Seelen-Gemeinde vor den Toren Straßburgs. Dort wurden Stöße mit einer Stärke von bis zu 3,6 auf der Richterskala registriert. Angesichts bisheriger Werte, die deutlich darunter lagen, hat das nun eine neue Qualität.

Um 6.59 Uhr rumpelte es

Exakter Zeitpunkt des Bebens war um 6.59 Uhr, das Epizentrum lag auf den Koordinaten 48,66 Grad Nord und 7,81 Grad Ost. Die so genannte Herdtiefe befand sich fünf Kilometer unter der Erdoberfläche. „Vermutlich war das Beben im Umkreis von 20 Kilometern des Epizentrums zu spüren“, teilen die Experten auf des LGRB mit, es handle sich wahrscheinlich um ein „induziertes Beben“, damit bezeichnen Wissenschaftler Erdstöße, die vom Menschen ausgelöst wurden.

„Diese wird oftmals durch größere technische Eingriffe im Untergrund verursacht. Mit wenigen Ausnahmen sind diese Erdbeben sehr klein und an der Oberfläche kaum spürbar“, heißt es dazu auf den Seiten des Schweizerischen Erdbebendiensts der ETH Zürich.

Dass der Oberrheingraben tektonisch gesehen eine heiße Zone ist und es immer wieder natürliche Beben gab und gibt, ist bekannt. Doch in den vergangenen drei Tagen rumpelte es nun zum dritten Mal - und allem Anschein nach ist die Ursache dafür keine natürliche. Die Bürgerinnen und Bürger im Raum Vendenheim/Reichstett sind längst auf den Barrikaden, sie fürchten um ihre Sicherheit und forderten schon lange die Behörden zum Handeln auf. Und auch in den sozialen Netzwerken wird das Thema diskutiert.

Kraftwerksbetreiber stellt Aktivitäten ein

Wie die elsässische Zeitung Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) berichtet, ist der Kraftwerks-Betreiber Fonroche Géotermie angesichts des Bebens an diesem Freitag initiativ geworden und stellt seine Aktivitäten ein. (im französischen Originaltext heißt es: „Fonroche Géothermie reconnaît sa responsabilité dans le séisme survenu ce vendredi matin“ ( Quelle in französischer Sprache ).

In der Nacht vom Montag, 30. November, auf Dienstag, 1. Dezember bebte es bereits im Schwabenland. Epizentrum der Erdstöße mit einer Stärke von 3,9 auf der Richterskala war im Raum Burladingen/Jungingen (Zollernalbkreis) und war in weitem Umkreis zu spüren.