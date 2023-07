Aufmerksamer Zeuge: Die Polizei nimmt einen Mann bei Kehl fest

Wegen des auffälligen Verhaltens eines Mannes hat ein Zeuge am Dienstagmorgen in Willstätt die Polizei gerufen. Der Mann kam in Haft.

Ein 34-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 4 Uhr von der Polizei in Willstätt wegen eines aufmerksamen Zeugens festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der Zeuge beobachtet, wie der Mann in der Willstätter Straße in mehrere Höfe von Häusern sowie in Fahrzeuge geschaut habe.

Beim Eintreffen der Polizeistreife in Willstätt versteckte sich der Mann hinter einem Fahrzeug. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden eine Bankkarte von einer Frau. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und auf das Polizeirevier in Kehl gebracht.

Der 34-Jährige kommt in Haft

Auf dem Revier stellten die Polizeibeamten fest, dass der Festgenommene bereits wegen eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 34-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.