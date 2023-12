An Heiligabend kam es in den frühen Abendstunden zu einem Wohnhausbrand im Stadtgebiet von Kehl.

Alle Bewohner konnten das Anwesen in der Karlstraße in Kehl frühzeitig und unverletzt verlassen, informiert die Polizei in einer Pressemeldung.

Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Ein Übergriff auf das Nachbargebäude konnte durch die eingesetzte Feuerwehr Kehl, die mit einem großen Aufgebot im Einsatz war, verhindert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 250.000 Euro.