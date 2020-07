Wolfram Britz übt Kritik: „Gesundheitskonferenz hätte vor der Klinikreform stattfinden müssen”

Erst wenn es eine gute Lösung gibt, die die primäre Gesundheitsversorgung und Notfallversorgung vor Ort garantiert, dann wird die Akzeptanz für die Agenda sicher auch in Kehl zunehmen. Es geht also gar nicht darum, dass der Kreistag seinen Frieden macht, sondern dass die Akzeptanz in der Bevölkerung durch die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in der Fläche erreicht wird. Das kann nur durch Notarztstandorte und Notfallpraxen im kleinräumigen Bereich geschehen. Manchen scheint es, dass in Kehl und an den anderen Standorten die Bereitschaft, für das Krankenhaus zu kämpfen, noch nicht groß genug sei. Es ist scheinbar noch lange bis 2030 – und vielleicht hofft man auch, dass es so schlimm schon nicht kommen wird. Je näher der Tag einer Schließung kommt, ohne dass es verlässliche Ersatzangebote gibt, um so schneller kann sich die Stimmung in der Bevölkerung massiv ändern.