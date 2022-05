Zwei 17-Jährige sitzen nach Einbruchdiebstählen in Kehl in Haft

Zwei Jugendliche sollen für bis zu acht Fälle von Einbruchdiebstählen im Raum Kehl verantwortlich sein. Die beiden 17-Jährigen wurden am Montag inhaftiert. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei 17-Jährige sind am Montagabend wegen des Verdachts auf mehrere Einbrüche und Diebstähle im Raum Kehl in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Sie wurden bei einem Einbruch am Sonntagabend festgenommen, teilte die Polizei mit. Einer der beiden Jugendlichen war bereits bei einem Einbruch am vergangenen Freitag auf frischer Tat ertappt worden.

Wie viele Straftaten die Festgenommenen begangen haben, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Derzeit bringen die Ermittler die beiden Wohnsitzlosen mit acht Fällen von Wohnungseinbruchsdiebstählen und Versuchen in Verbindung. Die Jugendlichen hatten es vorwiegend auf Elektroartikel abgesehen, steckten aber auch andere Wertgegenstände ein.

Jugendliche werden am Sonntag festgenommen

Die Polizei wurde in die Fritz-Schäfer-Straße gerufen, nachdem die 17-Jährigen offenbar gegen 18.10 Uhr über eine geöffnete Terrassentür in eine Wohnung gelangt sind. Hier sollen sie eine Geldbörse mit Bargeld entwendet haben. Ein Anwohner überraschte die beiden Täter und rief die Polizei. Daraufhin wurden sie festgenommen.

Einer der beiden 17-Jährigen versuchte in der Nacht auf Freitag, in ein Anwesen in der Brunhildstraße einzubrechen. Gegen 0.30 Uhr wurde er von einer Zeugin überrascht und flüchtete. Die Polizei nahm ihn kurz darauf mit Einbruchwerkzeug und Marihuana fest und übergab ihn an eine Jugendhilfeeinrichtung.

Beide Täter wurden am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt, wobei der Richter gegen beide Haftbefehl erließ. Die Verdächtigen befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen dauern an.