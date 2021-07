Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Kehl-Goldscheuer

Am Dienstagnachmittag hat sich in Kehl auf der Römerstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, kam ein in Richtung Kehl fahrender 28-Jähriger mit seinem Lkw gegen 17.20 Uhr auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte an der linken Fahrzeugseite mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 51-jährigen Pkw-Fahrerin, deren Fahrzeug nach hinten auf ein weiteres Fahrzeug geschleudert wurde. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 40.000 Euro.

Die Polizei vermutet Müdigkeit als möglichen Grund hinter der Fahrweise des 28-Jährigen und ist auf der Suche nach Zeugen, die nähere Auskünfte zum Fahrverhalten des mutmaßlichen Verursachers geben können. Hinweise werden unter (0 78 51) 89 30 entgegengenommen.