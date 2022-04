Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus in Kehl nach Brand unbewohnbar

In Kehl ist am Freitagabend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Polizei ermittelt nur die Ursache.

Das Feuer brach am Freitag gegen 17 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße aus, so berichtet es die Polizei Offenburg. Die Feuerwehr Kehl konnte den Brand löschen. Personen kamen beim Feuer laut Informationen der Polizei nicht zu Schaden.

Zwei Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei rechnet nach ersten Schätzungen mit einem Sachschaden von rund 80.000 Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.