Kind verursacht mit Auto der Eltern Verkehrsunfall in Hausach

Einen Verkehrsunfall hat ein Zehnjähriger am Sonntag in Hausach verursacht, als er das Auto seiner Eltern unter seine Kontrolle brachte. Der Junge kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug.

Ein Zehnjähriger hat am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall in Hausach verursacht. Nachdem sich der Junge unbemerkt Zugriff zum Auto seiner Eltern verschafft hatte, kollidierte er bei einem Wendeversuch mit einem weiteren Pkw in der Gerwigstraße, teilte die Polizei mit.

Zeugen beobachteten den Unfall gegen 15.30 Uhr, stoppten das zehn Jahre alte Kind und riefen die Polizei. Die Mutter des Jungen wurde ebenfalls kontaktiert. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.