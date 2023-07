Die Neubauten in Achern und Offenburg sind seit Jahren klar. Jetzt scheint auch der Eiertanz um die Zukunft des Lahrer Klinikums zu enden. Mit einer Überraschung.

Jetzt gibt es wohl doch ein neues Krankenhaus für Lahr. Und damit einen dritten Klinikneubau für den Ortenaukreis, nach Offenburg und Achern.

Der Ortenaukreis kann seine Planungen für einen Neubau des Ortenau Klinikums Lahr zwischen der Autobahn 5 und dem Lahrer Bahnhof anstelle des bisher geplanten Ersatzneubaus am aktuellen Klinikstandort fortsetzen. Das hat Gesundheitsminister Manne Lucha am Dienstag Landrat Frank Scherer in einem Telefonat kurz vor der Kreistagssitzung mitgeteilt.

Darauf verweist das Landartsamt in einer Pressemitteilung. Die Pläne sind der dritte Anlauf für das Lahrer Klinikum. Zunächst war eine Sanierung am aktuellen Standort vorgesehen. Nachteil: Die Arbeiten hätten unter laufendem Betrieb stattfinden müssen, zudem ist der derzeitige Klinikstandort nur schwer zu erreichen.

Weite Anfahrt zum aktuellen Standort

In einer zweiten Variante hatte der Kreis vorgeschlagen, am alten Standort praktisch einen Neubau zu errichten. Damit hätte man bei den Arbeiten weniger Rücksicht auf den Betrieb nehmen müssen, weil der Bauablauf einfacher gewesen wäre. Die schwierige Erreichbarkeit des Klinikums mit einer Fahrt quer durch das Lahrer Zentrum wäre aber weiter nicht gelöst worden.

Stand heute liegen Gesundheitsminister Lucha nachvollziehbare Planungen für einen Neubau in Lahr nahe der Bundesautobahn 5 und des Bahnhofs mit 330 Betten vor. Frank Scherer

Landrat Ortenaukreis

Im vergangenen Sommer dann kam eine dritte Variante ins Spiel. Der Kreis kauft das Lahrer Herzzentrum von der privaten Mediclin und fasst beide Häuser an einem deutlich verkehrsgünstiger gelegenen Ort zwischen Autobahn und Bahnhof zusammen. Die Pläne haben sich bekanntlich in diesem Frühjahr zerschlagen.

Für die Klinikreform Agenda 2030 bedeutet dies jetzt zweierlei. Zum einen muss der Kreis jetzt mit Achern, Offenburg und Lahr drei Krankenhausneubauten organisatorisch stemmen. Zum anderen stellt sich die Frage, was vom ursprünglichen Finanzierungskonzept für die Agenda 2030 übrigbleibt.

Grünes Licht für weitere Planungen für Neubau in Lahr

Dies auch, weil des Klinikums zuletzt die Befürchtung geäußert hatte, dass man im Zuge der Krankenhausreform des Bundes mit einer Finanzierungslücke in den kommenden drei Jahren noch tiefer rote Zahlen schreiben wird als bisher. Auf diese Fragen geht der Landrat in seiner Pressemitteilung aber nicht ein.

„Stand heute liegen Gesundheitsminister Lucha nachvollziehbare Planungen für einen Neubau in Lahr nahe der Bundesautobahn 5 und des Bahnhofs mit 330 Betten vor“, gibt Landrat Frank Scherer die Botschaft des Telefonats wieder. Der Ortenaukreis habe demnach grünes Licht, in diese Richtung weiter zu planen, informierte Scherer während der Kreistagssitzung die Kreisrätinnen und Kreisräte.

„Das ist noch keine Genehmigung, aber – wie gesagt – wir haben grünes Licht für weitere Planungen in Richtung Neubau. Ich freue mich über diese positive Nachricht und wir werden die Planungen jetzt mit Vollgas vorantreiben und weitere Schritte in Richtung Neubau gehen“, bekräftigte Scherer laut der Mitteilung des Landratsamts weiter.