Wolfgang Brucker folgt auf Christian Dusch: Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hat einen neuen Verbandsdirektor. Es war ein knappes Rennen in der Verbandsversammlung.

Wolfgang Brucker wird der neue Direktor des Regionalverbands Südlicher Oberrhein. Er wurde am Donnerstag in Friesenheim mit knapper Mehrheit gewählt. In der Verbandsversammlung entfielen 35 Stimmen auf ihn, die Leiterin des Amts für Umweltschutz im Landratsamt, Anita Dinger, erhielt 33 Stimmen.

Brucker, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag, folgt auf Christian Dusch, der im Oktober vergangenen Jahres vom Rastatter Kreistag zum neuen Landrat gewählt worden war.

Zwei Bewerber in der engeren Auswahl

Nach einem Auswahlverfahren standen in öffentlicher Kandidatenvorstellung noch eine Bewerberin und ein Bewerber zur Wahl: Anita Dinger, Leiterin des Amtes für Umweltschutz im Landratsamt Ortenaukreis, und Wolfgang Brucker, Bürgermeister der Gemeinde Schwanau.

„Beide haben sich heute nochmals überzeugend präsentiert und uns ihre Motivation und Vorstellungen für die Weiterentwicklung der Region dargelegt“, bedankte sich Verbandsvorsitzender Otto Neideck laut einer Pressemitteilung des Verbands bei den Eingeladenen. Dem designierten Verbandsdirektor gratulierte Neideck zu dessen Wahl. „Mit Wolfgang Brucker haben wir einen Verwaltungsfachmann und erfahrenen Kommunalpolitiker aus unserer Region für dieses wichtige und spannende Amt gewinnen können“.

Brucker ist seit 1999 Bürgermeister von Schwanau

Wolfgang Brucker (59) ist seit 1999 Bürgermeister der Gemeinde Schwanau, seit 2004 Mitglied des Offenburger Kreistags und seit 2019 auch Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion (als Nachfolger von Acherns OB Klaus Muttach). Von 2004 bis 2014 war er Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbands Südlicher Oberrhein – jenem Gremium, das ihn nun für eine Amtszeit von acht Jahren zum Verbandsdirektor gewählt hat.

Wolfgang Brucker tritt das neue Amt voraussichtlich im Mai an. Er folgt Verbandsdirektor Christian Dusch, der dieses Amt vor seiner Wahl zum Landrat für 33 Monate inne hatte.